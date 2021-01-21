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Коронавирусом заболели еще более полутысячи киевлян, выздоровели - втрое больше

Четверг, 21 января 2021, 11:17
Эльдар Сарахман, УП

В Киеве за минувшие сутки прибавилось 595 больных коронавирусом, 19 пациентов умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале

Прямая речь: "В Киеве за минувшие сутки - 595 больных коронавирусом. 19 человек умерли. Всего за период пандемии в столице 2246 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 124 835".

 

Детали: Заболели за прошедшие сутки: 353 женщины в возрасте от 18 до 88 лет, 225 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет, 7 девочек от 9 до 17 лет и 10 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Заболели также 18 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 53 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 137, в Святошинском - 82 и в Днепровском районе - 72 случая.

Выздоровели за сутки 1807 человек. Всего коронавирус преодолели 52 146 жителей столицы.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


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