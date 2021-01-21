ЄСПЛ виніс рішення в 10-річній справі про ціну ділянки в Межигір’ї

Європейський суд з прав людини встановив порушення свободи слова у відмові Вишгородської райдержадміністрації оприлюднити ціну, за якою президенту-втікачу Віктору Януковичу продали ділянку в Межигір‘ї.

Джерело: заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко у Facebook, ЄСПЛ

Деталі: Мова йде про справу "Лещенко (Сергій – УП) проти України".

У 2011 році Вишгородська РДА у відповідь на журналістський запит відмовилася надати угоду купівлі-продажу ділянки всередині Межигір'я та повідомити, за яку ціну її продали.

Лещенко, посилаючись на статтю 10 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стверджував, що його право отримувати та передавати інформацію було порушено, оскільки йому відмовили в доступі до інформації та документації, потрібні для роботи.

ЄСПЛ постановив, що статтю 10 Конвенції дійсно було порушено.

Пряма мова Шевченка: "Лещенко проти України. Європейський суд встановив порушення свободи слова через відмову держави (у 2011 році) надати інформацію про ціну продажу державою земельної ділянки Януковичу у Межигір‘ї. Стратегічна справа, яку вів Центр демократії та верховенства права 10 років".

Передісторія: судовий процес у цій справі тривав в Україні у 2011-2012 роках.

У 2012 році Київський окружний адміністративний суд прирівняв до конфіденційної інформацію про ціну земельної ділянки і постановив, що РДА відмовила в наданні інформації правомірно.

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