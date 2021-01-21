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ЕСПЧ вынес решение в 10-летнем деле о цене участка в Межигорье

Четверг, 21 января 2021, 13:49

Европейский суд по правам человека установил нарушение свободы слова в отказе Вышгородской райгосадминистрации обнародовать цену, по которой президенту-беглецу Виктору Януковичу продали участок в Межигорье.

Источник: заместитель министра культуры и информационной политики Тарас Шевченко в Facebook, ЕСПЧ

Детали: Речь идет о деле "Лещенко (Сергей - УП) против Украины".

В 2011 году Вышгородская РГА в ответ на журналистский запрос отказалась предоставить договор купли-продажи участка внутри Межгорье и сообщить, по какой цене ее продали.

Лещенко, ссылаясь на статью 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, утверждал, что его право получать и передавать информацию было нарушено, поскольку ему отказали в доступе к информации и документации, необходимым для работы.

ЕСПЧ постановил, что статья 10 Конвенции действительно была нарушена.

Прямая речь Шевченко: "Лещенко против Украины. Европейский суд установил нарушение свободы слова из-за отказа государства (в 2011 году) предоставить информацию о цене продажи государством земельного участка Януковичу в Межигорье. Стратегическое дело, которое вел Центр демократии и верховенства права 10 лет" .

Предыстория: судебный процесс по этому делу длился в Украине в 2011-2012 годах.

В 2012 году Киевский окружной административный суд приравнял к конфиденциальной информацию о цене земельного участка и постановил, что РГА отказала в предоставлении информации правомерно.

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Украинская правда


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