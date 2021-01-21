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Активісту Шарія принесли повістку в СБУ

Четвер, 21 січня 2021, 13:36

Активісту з "Партії Шарія" принесли повістку в СБУ через публікацію в YouTube карти України без Криму і тимчасово окупованих частин Донбасу.

Джерело: повідомлення нардепа Олексія Гончаренка у Telegram, Анатолія Шарія у Facebook

Пряма мова Гончаренка: "За моєю заявою в листопаді представники СБУ відкрили кримінальне провадження проти блогера Анатолія Шарія. Тоді він опублікував відео на YouTube з зображенням, де карта країни була без Криму і частини Луганської та Донецької областей. Сьогодні працівники СБУ вручили його активісту повістку".

Деталі: Шарій також написав, що до його активіста прийшли працівники СБУ і вручили повістку. При цьому, він вважає, що до цього причетний не лише Гончаренко, але й Офіс президента.

Пряма мова Шарія: "Кінчена тварина з Офісу Президента збожеволіла і сьогодні в будинок нашого активіста вдерлося троє співробітників СБУ в балаклавах. Вони вручили повістку у справі про зображення до відео на ютуб…

Сприйнята як анекдот, ця історія розслідується СБУ, маски-шоу вриваються в квартири, відбуваються оперативні заходи".

Що цьому передувало: У листопаді 2020 року Гончаренко повідомив, що СБУ відкрила кримінальне провадження проти Шарія через посягання на територіальну цілісність України.

Провадження щодо публікації Шарія було відкрите 17 жовтня.

Українська правда
Теми: СБУсепаратизм


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