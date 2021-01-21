Активисту Шария принесли повестку в СБУ

Активисту из "Партии Шария" принесли повестку в СБУ из-за публикации в YouTube карты Украины без Крыма и временно оккупированных частей Донбасса.

Источник: сообщение нардепа Алексея Гончаренко в Telegram, Анатолія Шария в Facebook

Прямая речь Гончаренко: "По моему заявлению в ноябре представители СБУ открыли уголовное производство против блогера Анатолия Шария. Тогда он опубликовал видео на YouTube с изображением, где карта страны была без Крыма и части Луганской и Донецкой областей. Сегодня работники СБУ вручили его активисту повестку".

Детали: Шарий также написал, что к его активисту пришли работники СБУ и вручили повестку. При этом он считает, что к этому причастен не только Гончаренко, но и Офис президента.

Прямая речь Шария: " Конченное животное из Офиса Президента свихнулось и сегодня в дом нашего активиста вломилось три сотрудника СБУ в балаклавах. Они вручили повестку по делу о картинке к видео на ютуб…

Воспринятая как анекдот, эта история расследуется СБУ, маски-шоу врываются в квартиры, происходят оперативные мероприятия...".

Что этому предшествовало: В ноябре 2020 года Гончаренко сообщил, что СБУ открыла уголовное производство против Шария из-за посягательства на территориальную целостность Украины.

Производство относительно публикации Шария было открыто 17 октября.