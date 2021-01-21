КС Молдови визнав незаконним особливий статус російської мови

КС Молдови на засіданні 21 січня розглянув запити депутатів, в яких вони просили суд висловитися про закон "Про функціонування мов на території Молдови", і визнав закон неконституційним.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Цей закон в другому читанні парламент ухвалив 16 грудня 2020 року. Він передбачає, що люди в Молдові зможуть звертатися до органів державної влади, держустанов, підприємств і організацій державною або російською мовою. Крім того, держслужбовців можуть зобов'язати за запитом громадян надавати переклад документів на російську мову, приймати заяви російською і надавати інформацію тією мовою, якою написано заяву.

На засіданні КС депутати клопотали про те, щоб закон визнали неконституційним. Октавіан Цику заявляв, що такий закон "підриває основи Конституції", а Діну Плингеу відзначав, що його прийняли з порушеннями.

"Якщо ми будемо використовувати російську для міжетнічних відносин, ми ніколи не інтегруємо нацменшини в молдавський політичний дизайн. На це завжди буде впливати геополітичний порядок", - вважає Цику.

На його думку, прирівнювання російської мови до румунської - це підрив основ Конституції.