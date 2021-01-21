Через трагедію в Харкові Шмигаль скликає уряд

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль скликав позачергове засідання Кабміну через пожежу в будинку для літніх людей у Харкові, внаслідок якої загинули 15 людей.

Джерело: Шмигаль у Telegram

Пряма мова: "Через страшну пожежу в будинку для літніх людей у Харкові скликаємо позачергове засідання уряду".

Деталі: На доручення президента створять Державну комісію на чолі з міністром розвитку громад та територій, яка з’ясовуватиме причини трагедії.

Передісторія: 21 січня на вулиці Нижня Гиївська в Харкові у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа.

15 людей загинули, 9 – госпіталізовані.