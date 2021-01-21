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Из-за трагедии в Харькове Шмыгаль созывает правительство

Четверг, 21 января 2021, 16:12
Из-за трагедии в Харькове Шмыгаль созывает правительство

Премьер-министр Денис Шмыгаль созвал внеочередное заседание Кабмина из-за пожара в доме престарелых в Харькове, в результате которого погибли 15 человек.

Источник: Шмыгаль в Telegram

Прямая речь: "Через страшный пожар в доме престарелых в Харькове созывает внеочередное заседание правительства".

Детали: По поручению президента создадут Государственную комиссию во главе с министром развития общин и территорий, которая будет выяснять причины трагедии.

Предыстория: 21 января на улице Нижняя Гиевская в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар.

15 человек погибли, 9 - госпитализированы.

Украинская правда

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Темы: пожарХарьковШмыгаль
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