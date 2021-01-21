Из-за трагедии в Харькове Шмыгаль созывает правительство
Четверг, 21 января 2021, 16:12
Премьер-министр Денис Шмыгаль созвал внеочередное заседание Кабмина из-за пожара в доме престарелых в Харькове, в результате которого погибли 15 человек.
Источник: Шмыгаль в Telegram
Прямая речь: "Через страшный пожар в доме престарелых в Харькове созывает внеочередное заседание правительства".
Детали: По поручению президента создадут Государственную комиссию во главе с министром развития общин и территорий, которая будет выяснять причины трагедии.
Предыстория: 21 января на улице Нижняя Гиевская в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар.
15 человек погибли, 9 - госпитализированы.
Украинская правда