Прокуратура вимагатиме довічного для вбивці 11-річної дівчинки

Прокуратура наполягатиме на довічному позбавленні волі для вбивці 11-річної дівчинки Дар'ї Лук'яненко на Одещині.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "Його (Миколу Тарасова – ред.) визнано винним у викраденні людини, замаху на зґвалтування і умисному вбивстві та призначено покарання – 15 років позбавлення волі.

Наразі готується апеляційна скарга на м’якість призначеного покарання.

В апеляційній інстанції прокуратура наполягатиме на призначенні йому довічного позбавлення волі".

Нагадаємо: 20 січня Тарасова засудили до 15 років позбавлення волі, перед цим він намагався у суді перерізати собі горло.

Передісторія: