Прокуратура вимагатиме довічного для вбивці 11-річної дівчинки
Четвер, 21 січня 2021, 17:27
Прокуратура наполягатиме на довічному позбавленні волі для вбивці 11-річної дівчинки Дар'ї Лук'яненко на Одещині.
Джерело: Офіс генпрокурора
Дослівно: "Його (Миколу Тарасова – ред.) визнано винним у викраденні людини, замаху на зґвалтування і умисному вбивстві та призначено покарання – 15 років позбавлення волі.
Наразі готується апеляційна скарга на м’якість призначеного покарання.
В апеляційній інстанції прокуратура наполягатиме на призначенні йому довічного позбавлення волі".
Нагадаємо: 20 січня Тарасова засудили до 15 років позбавлення волі, перед цим він намагався у суді перерізати собі горло.
Передісторія:
- 22-річний хлопець зізнався, що задушив 11-річну Дарію, а одяг спалив.
- 19 червня 2019 року при обшуку в одному з домогосподарств селища поліцейські виявили тіло дівчинки у вигрібній ямі.
Українська правда