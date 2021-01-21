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Прокуратура вимагатиме довічного для вбивці 11-річної дівчинки

Четвер, 21 січня 2021, 17:27
Прокуратура вимагатиме довічного для вбивці 11-річної дівчинки

Прокуратура наполягатиме на довічному позбавленні волі для вбивці 11-річної дівчинки Дар'ї Лук'яненко на Одещині.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "Його (Миколу Тарасова – ред.) визнано винним у викраденні людини, замаху на зґвалтування і умисному вбивстві  та призначено покарання – 15 років позбавлення волі.

Наразі готується апеляційна скарга на м’якість призначеного покарання.

В апеляційній інстанції прокуратура наполягатиме на призначенні йому довічного позбавлення волі".

Нагадаємо: 20 січня Тарасова засудили до 15 років позбавлення волі, перед цим він намагався у суді перерізати собі горло.

Передісторія: 

  • 22-річний хлопець зізнався, що задушив 11-річну Дарію, а одяг спалив.
  • 19 червня 2019 року при обшуку в одному з домогосподарств селища поліцейські виявили тіло дівчинки у вигрібній ямі.

Українська правда

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Теми: ОдесаОфіс генпрокурорасуд
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