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Прокуратура требует пожизненного для убийцы 11-летней девочки

Четверг, 21 января 2021, 18:27

Прокуратура будет настаивать на пожизненном лишении свободы для убийцы 11-летней девочки Дарьи Лукьяненко в Одесской области.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "Его (Николая Тарасова - ред.) признали виновным в похищении человека, покушении на изнасилование и умышленном убийстве и назначено наказание - 15 лет лишения свободы.

Сейчас готовится апелляционная жалоба на мягкость назначенного наказания.

В апелляционной инстанции прокуратура будет настаивать на назначении ему пожизненного лишения свободы".

Напомним: 20 января Тарасова приговорили к 15 годам лишения свободы, перед этим он пытался в суде перерезать себе горло.

Предыстория:

  • 22-летний парень признался, что задушил 11-летнюю Дарию, а одежду сжег.
  • 19 июня 2019 года при обыске в одном из домохозяйств поселка полицейские обнаружили тело девочкив выгребной яме.

Украинская правда
Темы: ОдессаОфис генпрокурорасуд


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