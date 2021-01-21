Прокуратура требует пожизненного для убийцы 11-летней девочки
Четверг, 21 января 2021, 18:27
Прокуратура будет настаивать на пожизненном лишении свободы для убийцы 11-летней девочки Дарьи Лукьяненко в Одесской области.
Источник: Офис генпрокурора
Дословно: "Его (Николая Тарасова - ред.) признали виновным в похищении человека, покушении на изнасилование и умышленном убийстве и назначено наказание - 15 лет лишения свободы.
Сейчас готовится апелляционная жалоба на мягкость назначенного наказания.
В апелляционной инстанции прокуратура будет настаивать на назначении ему пожизненного лишения свободы".
Напомним: 20 января Тарасова приговорили к 15 годам лишения свободы, перед этим он пытался в суде перерезать себе горло.
Предыстория:
- 22-летний парень признался, что задушил 11-летнюю Дарию, а одежду сжег.
- 19 июня 2019 года при обыске в одном из домохозяйств поселка полицейские обнаружили тело девочкив выгребной яме.
Украинская правда