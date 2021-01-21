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Бойовики запустили два безпілотники у бік позицій ЗСУ

Четвер, 21 січня 2021, 19:51

Протягом доби 21 січня в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Неподалік населеного пункту Красногорівка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичного та станкового гранатометів і стрілецької зброї. На обстріли противника українські військовослужбовці надали адекватну відповідь".

Деталі: Неподалік Мар’їнки та Красногорівки українські захисники зафіксували проліт ворожих безпілотників типу "квадрокоптер" з перетином лінії розмежування.

Обидва БпЛА були подавлені. Про ці порушення Україна повідомила представникам ОБСЄ.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна


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