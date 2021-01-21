Бойовики запустили два безпілотники у бік позицій ЗСУ
Четвер, 21 січня 2021, 19:51
Протягом доби 21 січня в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Неподалік населеного пункту Красногорівка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичного та станкового гранатометів і стрілецької зброї. На обстріли противника українські військовослужбовці надали адекватну відповідь".
Деталі: Неподалік Мар’їнки та Красногорівки українські захисники зафіксували проліт ворожих безпілотників типу "квадрокоптер" з перетином лінії розмежування.
Обидва БпЛА були подавлені. Про ці порушення Україна повідомила представникам ОБСЄ.
Українська правда