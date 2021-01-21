Боевики запустили два беспилотника в сторону позиций ВСУ
Четверг, 21 января 2021, 19:51
В течение суток 21 января в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Дословно: "Неподалеку населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматического и станковой гранатометов и стрелкового оружия. На обстрелы противника украинские военнослужащие оказали адекватный ответ".
Детали: Неподалеку Марьинки и Красногоровки украинские защитники зафиксировали пролет враждебных беспилотников типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения.
Оба БПЛА были подавлены. Об этих нарушениях Украина сообщила представителям ОБСЕ.
Украинская правда