Боевики запустили два беспилотника в сторону позиций ВСУ

В течение суток 21 января в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Неподалеку населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматического и станкового гранатометов и стрелкового оружия. На обстрелы противника украинские военнослужащие оказали адекватный ответ".

Детали: Неподалеку Марьинки и Красногоровки украинские защитники зафиксировали пролет враждебных беспилотников типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения.

Оба БПЛА были подавлены. Об этих нарушениях Украина сообщила представителям ОБСЕ.