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Боевики запустили два беспилотника в сторону позиций ВСУ

Четверг, 21 января 2021, 18:51
Боевики запустили два беспилотника в сторону позиций ВСУ

В течение суток 21 января в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Неподалеку населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматического и станкового гранатометов и стрелкового оружия.  На обстрелы противника украинские военнослужащие оказали адекватный ответ".

Детали: Неподалеку Марьинки и Красногоровки украинские защитники зафиксировали пролет враждебных беспилотников типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения.

Оба БПЛА были подавлены.  Об этих нарушениях Украина сообщила представителям ОБСЕ.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна
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