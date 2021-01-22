79-х народних депутатів позбавили відшкодування витрат на здійснення депутатських повноважень за грудень, бо вони пропустили понад 30% голосувань у Раді за цей місяць.

Джерело: засідання комітету з питань регламенту, передає "Чесно"

Дослівно: "Майже 80 народним депутатам цього місяця не дадуть грошей! Йдеться не про зарплату, а про відшкодування витрат на здійснення депутатських повноважень.

А все тому, що у грудні 2020 року вони, без поважних причин, пропустили понад 30% голосувань у ВР або більше половини засідань комітетів.

Загальна сума коштів, які не виплатять нардепам складає 3,3 мільйона гривень. Перелік прогульників грудня".

Нагадаємо: В 2019 році Верховна Рада ухвалила закон про позбавлення народних депутатів права на депутатські виплати, якщо вони без поважної причини не голосуватимуть на пленарних засіданнях, або пропускатимуть засідання комітетів.

Довідка: Станом на момент публікації до 9-го скликання ВР входять 422 народних депутати України.

*Раніше у новині помилково вказувалося, що нардепів позбавлять зарплати за грудень