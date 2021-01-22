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79-м нардепам не дадуть зарплати за грудень

П'ятниця, 22 січня 2021, 02:24

79-х народних депутатів позбавили зарплати за грудень, бо вони пропустили понад 30% голосувань у Раді за цей місяць.

Джерело: засідання Комітету з питань Регламенту, перадає "Чесно"

Дослівно: "Майже 80 народним депутатам цього місяця не дадуть грошей!

А все тому, що у грудні 2020 року вони, без поважних причин, пропустили понад 30% голосувань у ВР або більше половини засідань комітетів. 

Загальна сума коштів, які не виплатять нардепам складає 3,3 мільйона гривень. Перелік прогульників грудня".

Довідка: Станом на момент публікації до 9-го скликання ВР входять 422 народних депутати України.

Теми: Верховна Рада


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