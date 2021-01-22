79-х народных депутатов лишили возмещения расходов на осуществление депутатских полномочий за декабрь, потому что они пропустили более 30% голосований в Раде за этот месяц.

Источник: заседание комитета по вопросам регламента, передает "Чесно"

Дословно: "Почти 80 народным депутатам в этом месяце не дадут денег! Речь идет не о зарплате, а о возмещении расходов на осуществление депутатских полномочий.

А все потому, что в декабре 2020 году их без уважительных причин пропустили более 30% голосований в ВР или более половины заседаний комитетов.

Общая сумма средств, которые не выплатят нардепам составляет 3,3 миллиона гривен. Перечень прогульщиков декабря".

Напомним: В 2019 году Верховная Рада приняла закон о лишении народных депутатов права на депутатские выплаты, если они без уважительной причины не будут голосовать на пленарных заседаниях, или будут пропускать заседания комитетов.

Справка: По состоянию на момент публикации до 9-го созыва ВР входят 422 народных депутата Украины.

* Ранее в новости ошибочно указывалось, что нардепов лишат зарплаты за декабрь