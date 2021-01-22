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79-и нардепам не дадут зарплаты за декабрь

Пятница, 22 января 2021, 02:24

79-ть народных депутатов лишили зарплаты за декабрь, потому что они пропустили более 30% голосований в Раде.

Источник: заседание Комитета по вопросам Регламента, перадае "Честно"

Дословно: "Почти 80 народным депутатам в этом месяце не дадут денег!

А все потому, что в декабре 2020 году их без уважительных причин пропустили более 30% голосований в ВР или более половины заседаний комитетов.

Общая сумма средств, которые не выплатят нардепам составляет 3,3 миллиона гривен. Перечень прогульщиков декабря".

Справка: По состоянию на момент публикации до 9-го созыва ВР входят 422 народных депутата Украины.

Темы: Верховная Рада


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