79-ть народных депутатов лишили зарплаты за декабрь, потому что они пропустили более 30% голосований в Раде.

Источник: заседание Комитета по вопросам Регламента, перадае "Честно"

Дословно: "Почти 80 народным депутатам в этом месяце не дадут денег!

А все потому, что в декабре 2020 году их без уважительных причин пропустили более 30% голосований в ВР или более половины заседаний комитетов.

Общая сумма средств, которые не выплатят нардепам составляет 3,3 миллиона гривен. Перечень прогульщиков декабря".

Справка: По состоянию на момент публикации до 9-го созыва ВР входят 422 народных депутата Украины.