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Окупанти застрелили військовослужбовця Об’єднаних сил

П'ятниця, 22 січня 2021, 02:53

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Росії відкрили вогонь зі снайперської зброї. Один український військових загинув.

Джерело: Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Facebook

Дослівно: "21 січня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і відкрили вогонь зі снайперської зброї в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". 

Внаслідок обстрілу позицій українських захисників загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил. Командування ОТУ "Схід" висловлює щирі й глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку".

Деталі: 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського та Командування морської піхоти підтвердили втрату.

Теми: ООСвійнаРосіяПутінДонбас


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