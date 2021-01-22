Оккупанты застрелили военнослужащего Объединенных сил

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования России открыли огонь из снайперского оружия. Один украинский военных погиб.

Источник: Оперативно-тактические группировки "Восток" в Facebook

Дословно: "21 января вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и открыли огонь из снайперского оружия в районе ответственности оперативно-тактической группировки" Восток ".

В результате обстрела позиций украинских защитников погиб один военнослужащий Объединенных сил. Командование ОТУ "Восток" выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ".

Детали: 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского и Командование морской пехоты подтвердили потерю.