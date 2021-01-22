Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Оккупанты застрелили военнослужащего Объединенных сил

Пятница, 22 января 2021, 02:53

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования России открыли огонь из снайперского оружия. Один украинский военных погиб.

Источник: Оперативно-тактические группировки "Восток" в Facebook

Дословно: "21 января вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и открыли огонь из снайперского оружия в районе ответственности оперативно-тактической группировки" Восток ".

В результате обстрела позиций украинских защитников погиб один военнослужащий Объединенных сил. Командование ОТУ "Восток" выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ".

Детали: 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского и Командование морской пехоты подтвердили потерю.

Темы: ООСвойнаРосcияПутинДонбасс


powered by lun.ua
Главное сегодня

обновленоБайден хочет продлить на 5 лет ядерный договор с РФ – Белый дом

видеоНардепы из "Слуги народа" и "ЕС" интересовались въездом в Украину россиян, которым это запрещено – "Схемы"

видеоПередача пленных с ОРДЛО для Медведчука остановлена – Кравчук

Новости 21 января: пожар в доме престарелых, решение ЕСПЧ по Майдану

Прокурор САП во второй раз закрыл дело "Роттердам+" – НАБУ

В Украине проверят все дома престарелых после трагедии в Харькове

Все новости...
ООС
Боевики запустили два беспилотника в сторону позиций ВСУ
Обстрелы на Донбассе: ранен военнослужащий из состава Объединенных сил
Боевики планируют повторный "референдум" на Донбассе
Последние новости
02:53
Оккупанты застрелили военнослужащего Объединенных сил
02:24
79-и нардепам не дадут зарплаты за декабрь
02:02
Байден будет требовать у разведки отчета относительно возможного вмешательства РФ в выборы
00:47
В мире за сутки диагностировали еще полмиллиона заражений COVID-19
23:52
обновленоБайден хочет продлить на 5 лет ядерный договор с РФ – Белый дом
23:27
видеоНардепы из "Слуги народа" и "ЕС" интересовались въездом в Украину россиян, которым это запрещено – "Схемы"
22:55
Генсек Совета Европы выразила соболезнования в связи с пожаром в Харькове
22:33
Советник Путина впервые пришел на заседание ТКГ – представитель ОРДЛО
22:00
Новости экономики: цены будут расти быстрее, Приватбанк получит нового руководителя
21:48
видеоПередача пленных с ОРДЛО для Медведчука остановлена – Кравчук
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!