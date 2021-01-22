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У ВООЗ відреагували на плани США повернутися до організації

П'ятниця, 22 січня 2021, 05:38

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Габреісус прокоментував плани США повернутись до організації.

Джерело: Укрінформ

Пряма мова: "ВООЗ — це родина народів. Ми всі раді, що США залишаються у родині.. Ми повинні працювати разом як одна родина, аби упевнитися, що усі країни можуть почати вакцинацію медиків та інших груп ризику протягом перших 100 днів 2021-го року. З вашим зобов’язанням, ми на один крок ближче".

Що передувало: Новообраний президент США Джо Байден підписав перші 15-ть указів. Зокрема він повертає країну до Всесвітньої організації охорони здоров’я.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАкоронавірусздоров'ясвіт
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