В ВОЗ отреагировали на планы США вернуться в организацию

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Габреисус прокомментировал планы США вернуться в организацию.

Источник: Укринформ

Прямая речь: "ВОЗ — это семья народов. Мы все рады, что США остаются в семье .. Мы должны работать вместе как одна семья, чтобы удостовериться, что все страны могут начать вакцинацию медиков и других групп риска в течение первых 100 дней 2021-го года. С вашим обязательствам, мы на один шаг ближе".

Что предшествовало: Новоизбранный президент США Джо Байден подписал первые 15-ть указов. В частности он решил вернул страну в состав Всемирной организации здравоохранения.