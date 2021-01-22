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В ВОЗ отреагировали на планы США вернуться в организацию

Пятница, 22 января 2021, 05:38

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Габреисус прокомментировал планы США вернуться в организацию.

Источник: Укринформ

Прямая речь: "ВОЗ — это семья народов. Мы все рады, что США остаются в семье .. Мы должны работать вместе как одна семья, чтобы удостовериться, что все страны могут начать вакцинацию медиков и других групп риска в течение первых 100 дней 2021-го года. С вашим обязательствам, мы на один шаг ближе".

Что предшествовало: Новоизбранный президент США Джо Байден подписал первые 15-ть указов. В частности он решил вернул страну в состав Всемирной организации здравоохранения.

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Темы: СШАкоронавирусздоровьемир
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