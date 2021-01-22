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ООС: снайпер вбив українського військового

П'ятниця, 22 січня 2021, 07:26

Збройні формування Російської Федерації на Донбасі здійснили сім порушень режиму припинення вогню. Загинув один військовослужбовець ОС.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: ""Протягом минулої доби, 21 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Усі порушення були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Так, неподалік населеного пункту Красногорівка збройні формування Російської Федерації  відкривали вогонь з автоматичного та станкового гранатометів і стрілецької зброї. 

Також, в районі населених пунктів Мар’їнка та Красногорівка українські захисники виявили проліт ворожих безпілотників типу "квадрокоптер" з перетином лінії розмежування. Обидва БпЛА були подавлені нашими засобами РЕБ.

Поблизу Пищевика противник відкривав вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та мінометів 82-го калібру. Поруч із населеним пунктом Широкине окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем, мінометів 120-го калібру та великокаліберних кулеметів. 

Неподалік населеного пункту Гнутове російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік українських позицій з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета. У цьому ж районі було зафіксовано роботу ворожого снайпера.

Внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець України. Командування об’єднаних сил висловлює глибокі співчуття близьким та рідним загиблого воїна.

На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські воїни відкривали вогонь у відповідь. 

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ".

Деталі: Від початку доби на Донбасі поки без обстрілів та втрат.

Теми: ООСДонбас


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