Вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе совершили семь нарушений режима прекращения огня. Убит один военнослужащий ОС.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 21 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Все нарушения были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Так, недалеко от населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматического и станковой гранатометов и стрелкового оружия.

Также, в районе населенных пунктов Марьинка и Красногоровка украинские защитники обнаружили пролет враждебных беспилотников типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Оба БПЛА были подавлены нашими средствами РЭБ.

Вблизи Пищевик противник открывал огонь из станкового противотанкового гранатомета и минометов 82-го калибра. Рядом с населенным пунктом Широкино оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от населенного пункта Гнутово российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. В этом же районе было зафиксировано работу вражеского снайпера.

Вследствие вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Украины. Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего воина.

На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские воины открывали огонь.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ".

Детали: С начала суток на Донбассе пока без обстрелов и потерь.