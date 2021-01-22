Google пригрозив Австралії відключенням пошуку через монетизацію новин

Компанія "Google" пригрозила Австралії відключенням інтернет-пошуку в разі, якщо австралійський парламент зобов'яже пошуковиків платити ЗМІ за публікацію посилань на їхні матеріали.

Джерело: прес-служба "Google", агенції "Reuters" та "Інтерфакс-Україна"

Деталі: В Австралії планують ухвалити Кодекс ведення переговорів зі ЗМІ.

Законопроєкт, поданий Австралійською комісією з питань конкуренції та захисту споживачів, дозволяє низці ЗМІ домовлятися з Google і Facebook про те, скільки інтернет-гіганти платитимуть їм за розміщення посилань на матеріали ЗМІ. Якщо сторони не зможуть домовитися про це впродовж 3 місяців, вони можуть звернутися в арбітражний суд.

Google і Facebook борються з планом австралійського федерального уряду прийняти закон, який змусить їх платити засобам масової інформації за оригінальний контент, який з'являється на їхніх платформах.

У відповіді на запит Сенату вони попереджають, що нові правила можуть призвести до скасування деяких основних послуг в країні.

Зокрема, 19 мільйонів австралійських користувачів зіткнуться з погіршенням якості пошуку і YouTube, якщо новий кодекс буде введено в дію.

Керівний директор "Google Australia" Мел Сільва 22 січня виступила на публічних слуханнях сенатського комітету з економічного законодавства, який розглядає пропонований новий закон.

Вона заявила, що розроблений в Австралії законопроєкт "створює необґрунтовані і погано контрольовані фінансові та операційні ризики" для компанії.

За словами Сільви, якщо Кодекс буде схвалено у нинішній редакції, у компанії не буде іншого вибору, окрім як "припинити роботу Google Search в Австралії".

Представник Google підкреслила, що "можливість вільно переходити за посиланнями є фундаментальною для інтернет-пошуку",

Австралійський прем'єр Скотт Моррісон відреагував на заяви Google різко: "Австралія сама встановлює правила з приводу того, що можна робити в Австралії... Ми не реагуємо на погрози".

Тим часом Google і Facebook Inc. присвоїли статус постачальника новин місцевому уряду Австралії: сайт ради Бандаберг і його сторінка в соцмережі були класифіковані як "джерело новин".

Це перший такий прецедент, який став відповіддю технологічних гігантів на наміри австралійської влади.