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Google пригрозил Австралии отключением поиска из-за монетизации новостей 

Пятница, 22 января 2021, 11:48

Компания Google пригрозила Австралии отключением интернет-поиска в случае, если австралийский парламент обяжет поисковиков платить СМИ за публикацию ссылок на их материалы.

Источник: пресс-служба Google, агентства "Reuters" и "Интерфакс-Украина

Детали: В Австралии намерены принять Кодекс ведения переговоров с СМИ. 

Законопроект, представленный Австралийской комиссией по вопросам конкуренции и защиты потребителей, позволяет ряду СМИ договариваться с Google и Facebook о том, сколько интернет-гиганты будут платить им за размещаемые ссылки на материалы СМИ. Если стороны не смогут договориться об этом в течение 3 месяцев, они могут обратиться в арбитражный суд.

Google и Facebook борются с планом австралийского федерального правительства принять закон, который заставит их платить средствам массовой информации за оригинальный контент, который появляется на их платформах. 

В ответе на запрос Сената они предупреждают, что новые правила могут привести к отмене некоторых основных услуг в стране. 

В частности, 19 миллионов австралийских пользователей столкнутся с ухудшением качества поиска и YouTube, если новый кодекс будет введен в действие.

Управляющий директор "Google Australia" Мел Сильва 22 января выступила на публичных слушаниях сенатского комитета по экономическому законодательству, который рассматривает предлагаемый новый закон.

Она заявила, что разработанный в Австралии законопроект "создает необоснованные и плохо поддающиеся контролю финансовые и операционные риски" для компании. 

По словам Сильвы, если Кодекс будет принят в нынешней редакции, у компании не будет иного выбора, кроме как "прекратить работу Google Search в Австралии".

Представитель Google подчеркнула, что "возможность свободно переходить по ссылкам является фундаментальной для интернет-поиска",

Австралийский премьер Скотт Моррисон отреагировал на заявления Google резко: "Австралия сама устанавливает правила по поводу того, что можно делать в Австралии… Мы не реагируем на угрозы".

Тем временем Google и Facebook Inc. присвоили статус поставщика новостей местному правительству Австралии: сайт совета Бандаберга и его страница в соцсети были классифицирован как "источник новостей".

Это первый такой прецедент, который стал ответом на намерения австралийских властей.

Темы: интернетfacebookСМИмедиаАвстралия


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