ІДІЛ взяв відповідальність за масштабний теракт у Багдаді
П'ятниця, 22 січня 2021, 11:24
За теракт на центральному ринку Багдада 21 січня, внаслідок якого загинули щонайменше 32 людини, взяло на себе відповідальність угруповання "Ісламська держава".
Джерело: Радіо Свобода
Деталі: Це був напад із найбільшою кількістю жертв за останні три роки в столиці Іраку.
Представники іракської влади повідомили, що близько 110 людей також були поранені.
Пов’язана з угрупованням інформаційна агенція Amaq заявила, що напад вчинили двоє бойовиків.
Передісторія: Іракські військові заявили, що двоє зловмисників у вибухових жилетах підірвали себе серед покупців на переповненому ринку на площі Таяран.
Вибухи смертників стали рідкісними в столиці Іраку після розгрому бойовиків "Ісламської держави" в 2017 році. Останній стався в січні 2018 року.