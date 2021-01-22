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ІДІЛ взяв відповідальність за масштабний теракт у Багдаді

П'ятниця, 22 січня 2021, 11:24
ІДІЛ взяв відповідальність за масштабний теракт у Багдаді

За теракт на центральному ринку Багдада 21 січня, внаслідок якого загинули щонайменше 32 людини, взяло на себе відповідальність угруповання "Ісламська держава".

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Це був напад із найбільшою кількістю жертв за останні три роки в столиці Іраку.

Представники іракської влади повідомили, що близько 110 людей також були поранені.

Пов’язана з угрупованням інформаційна агенція Amaq заявила, що напад вчинили двоє бойовиків.

Передісторія: Іракські військові заявили, що двоє зловмисників у вибухових жилетах підірвали себе серед покупців на переповненому ринку на площі Таяран.

Вибухи смертників стали рідкісними в столиці Іраку після розгрому бойовиків "Ісламської держави" в 2017 році. Останній стався в січні 2018 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: Ірактероризм
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