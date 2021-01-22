ИГИЛ взял на себя ответственность за масштабный теракт в Багдаде

За теракт на центральном рынке Багдада 21 января, в результате которого погибли по меньшей мере 32 человека, взяла на себя ответственность группировка "Исламское государство".

Источник: Радио Свобода

Детали: Это было нападение с наибольшим количеством жертв за последние три года в столице Ирака.

Представители иракских властей сообщили, что около 110 человек также были ранены.

Связанное с группировкой информационное агентство Amaq заявило, что нападение совершили двое боевиков.

Предыстория: Иракские военные заявили, что двое злоумышленников в взрывчатых жилетах взорвали себя среди покупателей на переполненном рынке на площади Таяран.

Взрывы смертников стали редкими в столице Ирака после разгрома боевиков "Исламского государства" в 2017 году. Последний произошел в январе 2018 года.