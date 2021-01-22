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УАФ оштрафувала Суркіса за інтерв'ю

П'ятниця, 22 січня 2021, 15:08

Українська асоціація футболу оштрафувала президента футбольного клубу "Динамо" Ігоря Суркіса на 50 тисяч гривень за висловлювання під час інтерв’ю.

Джерело: повідомлення УАФ

Дослівно: "Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення застосувати до президента ФК "Динамо" (Київ) Суркіса І.М. санкцію у вигляді обов’язкового грошового внеску у розмірі 50 000 гривень".

Деталі: УАФ також попередив Суркіса, що його можуть покарати ще сильніше у випадку "повторення порушення, за поведінку, що шкодить репутації футболу та УАФ, та містить ознаки порушень положень Кодексу етики та чесної гри УАФ".

Вказується, що підставою для санкції стало порушення, які зафіксовані у висловлюваннях Суркіса під час телеінтерв’ю 2 серпня 2020 року.

Які саме слова, чи фрази, стали причиною покарання не повідомляється.

Українська правда
Теми: Суркісфутбол


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