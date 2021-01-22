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УАФ оштрафовала Суркиса за интервью

Пятница, 22 января 2021, 15:08

Украинская ассоциация футбола оштрафовала президента футбольного клуба "Динамо" Игоря Суркиса на 50 тысяч гривен за высказывания во время интервью.

Источник: сообщение УАФ

Дословно: "Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение применить к президенту ФК "Динамо" (Киев) Суркиса И.М. санкцию в виде обязательного денежного взноса в размере 50 000 гривен".

Детали: УАФ также предупредил Суркиса, что его могут наказать еще сильнее в случае "повторение нарушения, за поведение, которое вредит репутации футбола и УАФ, и содержит признаки нарушений положений Кодекса этики и честной игры УАФ".

Указывается, что основанием для санкции стали нарушения, зафиксированные в высказываниях Суркиса во время телеинтервью 2 августа 2020 года.

Какие слова или фразы, стали причиной наказания не сообщается.

Темы: Суркисфутбол


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