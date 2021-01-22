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Генсек НАТО закликав Росію продовжити ядерний договір з США

П'ятниця, 22 січня 2021, 14:15

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію погодитися на пропозицію Сполучених Штатів щодо продовження дії договору про скорочення ядерної зброї між двома країнами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Столтенберг заявив на брифінгу у Брюсселі.

"Я вітаю оголошення президента Байдена і його наміри шукати продовження договору Новий СТАРТ (договір про скорочення ядерної зброї між США та РФ, - ред.). я неодноразово говорив, що ми не повинні опинитися в ситуації, коли не буде обмежень і не буде домовленості щодо ядерних боєголовок. Продовження договору важливе, тому що без цього він перестане діяти 15 лютого", - сказав Столтеберг.

Він зазначив, що всі союзники НАТО підтримують договір, тому що він важливий для збереження миру у світі і нагадав, що про Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності між США та Росією, який перестав діяти у 2019 році, коли обидві сторони офіційно з нього вийшли.

"Продовження договору Новий СТАРТ – не кінець, це має стати початком відновлення зусиль зі зміцнення міжнародного контролю за озброєнням. Я закликаю Росію позитивно відповісти на пропозицію США", - сказав генсек.

Нагадаємо, адміністрація Байдена пропонує Росії п'ятирічне продовження дії договору про стратегічні наступальні озброєння, що обмежує кількість американської та російської стратегічної ядерної зброї.

Підписаний на 10 років, СНО-3 обмежує стратегічні носії та ядерні боєголовки РФ і США до 700 і 1550 відповідно. Договір може бути продовжений ще на п'ять років у разі доброї волі кожного з підписантів.

Можливість продовження договору існує, оскільки ще у грудні 2019 років Москва висловила намір продовжити новий СНО на п'ять років без будь-яких попередніх умов.

Адміністрація Дональда Трампа не була налаштована на продовження договору.

Читайте також - Ядерний виклик для Джо Байдена: чи продовжать США договір з РФ

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Теми: НАТОСША
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