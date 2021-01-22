Генсек НАТО призвал Россию продлить ядерный договор с США

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию согласиться на предложение Соединенных Штатов о продлении действия договора о сокращении ядерного оружия между двумя странами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Столтенберг заявил на брифинге в Брюсселе.

"Я приветствую объявление президента Байдена и его намерения искать пути продления договора "Новый Старт" (договор о сокращении ядерного оружия между США и РФ. - Ред.). Я неоднократно говорил, что мы не должны оказаться в ситуации, когда не будет ограничений и не будет договоренности по ядерным боеголовкам. Продление договора важно, потому что без этого он перестанет действовать 15 февраля", - сказал Столтеберг.

Он отметил, что все союзники НАТО поддерживают договор, так как он важен для сохранения мира во всем мире, и напомнил, что о Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности между США и Россией, который перестал действовать в 2019 году, когда обе стороны официально из него вышли.

"Продление договора "Новый Старт" - не конец, это должно стать началом восстановления усилий по укреплению международного контроля за вооружением. Я призываю Россию положительно ответить на предложение США", - сказал генсек.

Напомним, администрация Байдена предлагает России пятилетнее продление действия договора о стратегических наступательных вооружениях, что ограничивает количество американской и российской стратегического ядерного оружия.

Подписан на 10 лет, СНВ-3 ограничивает стратегические носители и ядерные боеголовки РФ и США до 700 и 1550 соответственно. Договор может быть продлен еще на пять лет в случае доброй воли каждого из подписантов.

Возможность продления договора существует, поскольку еще в декабре 2019 года Москва выразила намерение продолжить новый СНВ на пять лет без каких-либо предварительных условий.

Администрация Дональда Трампа ни была настроена на продление договора.

Читайте также: Ядерный вызов для Джо Байдена: продолжат ли США договор с РФ