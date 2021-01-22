Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Генсек НАТО призвал Россию продлить ядерный договор с США

Пятница, 22 января 2021, 14:15

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию согласиться на предложение Соединенных Штатов о продлении действия договора о сокращении ядерного оружия между двумя странами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Столтенберг заявил на брифинге в Брюсселе.

"Я приветствую объявление президента Байдена и его намерения искать пути продления договора "Новый Старт" (договор о сокращении ядерного оружия между США и РФ. - Ред.). Я неоднократно говорил, что мы не должны оказаться в ситуации, когда не будет ограничений и не будет договоренности по ядерным боеголовкам. Продление договора важно, потому что без этого он перестанет действовать 15 февраля", - сказал Столтеберг.

Он отметил, что все союзники НАТО поддерживают договор, так как он важен для сохранения мира во всем мире, и напомнил, что о Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности между США и Россией, который перестал действовать в 2019 году, когда обе стороны официально из него вышли.

"Продление договора "Новый Старт" - не конец, это должно стать началом восстановления усилий по укреплению международного контроля за вооружением. Я призываю Россию положительно ответить на предложение США", - сказал генсек.

Напомним, администрация Байдена предлагает России пятилетнее продление действия договора о стратегических наступательных вооружениях, что ограничивает количество американской и российской стратегического ядерного оружия.

Подписан на 10 лет, СНВ-3 ограничивает стратегические носители и ядерные боеголовки РФ и США до 700 и 1550 соответственно. Договор может быть продлен еще на пять лет в случае доброй воли каждого из подписантов.

Возможность продления договора существует, поскольку еще в декабре 2019 года Москва выразила намерение продолжить новый СНВ на пять лет без каких-либо предварительных условий.

Администрация Дональда Трампа ни была настроена на продление договора.

Читайте также: Ядерный вызов для Джо Байдена: продолжат ли США договор с РФ

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАТОСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
НАТО
Украина заслуживает членства в НАТО – Эрдоган
Члены НАТО согласились тратить на оборону от 2% ВВП – СМИ
НАТО готовит исключение для оборонных расходов Люксембурга – СМИ
Последние новости
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
09:53
Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
Все новости...
Реклама: