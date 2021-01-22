Резніков: в законопроєкті про перехідний період відмовилися від слова "колаборант"

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що в проєкті закону про державну політику перехідного періоду відмовилися від використання слова "колаборант".

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Резнікова: "Ми для себе прийняли рішення відмовитися від слова "колаборант". Я сам спочатку використовував його в своїх публічних інтерв'ю і навіть говорив, що ми повинні прийняти законодавство про колаборантів.

Але коли ми почали вивчати міжнародний досвід, в тому числі історичний, то ми побачили, що колаборація має дуже спірне значення і носить негативну конотацію в ставленні до всіх, і під колаборацію можуть потрапити з великою ймовірністю нормальні люди, заручники".

Деталі: За його словами, це ризикована тема і від такої термінології вирішили відмовитися.

Резніков зазначив, що в більшості люди на окупованій території - заручники, тому в законопроєкті пропонують ввести градацію співпраці з окупаційними режимами.

Також законопроєктом пропонується визначення термінології, яка повинна бути єдиною для всього законодавства.

Це - окупаційні сили і окупаційні служби РФ, політико-дипломатичні та санкційні заходи, територіальні громади на лінії розмежування, тимчасова окупація, деокупація, деокупувати території, реінтеграція деокупованих територій, міцний мир, території пріоритетного розвитку.

Раніше міністерство з питань реінтеграції повідомило про завершення розробки проєкту закону про державну політику перехідного періоду.