Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Резніков: в законопроєкті про перехідний період відмовилися від слова "колаборант"

П'ятниця, 22 січня 2021, 17:07
Резніков: в законопроєкті про перехідний період відмовилися від слова колаборант

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що в проєкті закону про державну політику перехідного періоду відмовилися від використання слова "колаборант".

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Резнікова: "Ми для себе прийняли рішення відмовитися від слова "колаборант". Я сам спочатку використовував його в своїх публічних інтерв'ю і навіть говорив, що ми повинні прийняти законодавство про колаборантів.

Але коли ми почали вивчати міжнародний досвід, в тому числі історичний, то ми побачили, що колаборація має дуже спірне значення і носить негативну конотацію в ставленні до всіх, і під колаборацію можуть потрапити з великою ймовірністю нормальні люди, заручники".

Деталі: За його словами, це ризикована тема і від такої термінології вирішили відмовитися.

Резніков зазначив, що в більшості люди на окупованій території - заручники, тому в законопроєкті пропонують ввести градацію співпраці з окупаційними режимами.

Також законопроєктом пропонується визначення термінології, яка повинна бути єдиною для всього законодавства.

Це - окупаційні сили і окупаційні служби РФ, політико-дипломатичні та санкційні заходи, територіальні громади на лінії розмежування, тимчасова окупація, деокупація, деокупувати території, реінтеграція деокупованих територій, міцний мир, території пріоритетного розвитку.

Раніше міністерство з питань реінтеграції повідомило про завершення розробки проєкту закону про державну політику перехідного періоду.

"Українська правда" в Threads

Теми: Донбасзаконодавство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Усі новини...
Донбас
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
Останні новини
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
14:50
"Втратив безцінну інформацію": Yarmak розказав, що його обікрали у потягу УЗ
14:47
фото, відеоНа Марсовому полі Зеленський вшанував памʼять полеглих захисників України
14:35
NYT: США закликали Ізраїль до кінця року зменшити масштаби операції у Газі
14:28
В Росії створили водний дрон схожий на український
14:22
Яке порно дивилися українці у 2023-му: звіт від Pornhub
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
13:58
Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
Усі новини...
Реклама: