Резников: в законопроекте о переходном периоде отказались от слова "коллаборант"

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что в проекте закона о государственной политике переходного периода отказались от использования понятия "коллаборант".

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Резникова: "Мы для себя приняли решение отказаться от слова "коллаборант". Я сам сначала использовал его в своих публичных интервью и даже говорил, что мы должны принять законодательство о коллаборантах.

Но когда мы начали изучать международный опыт, в том числе исторический, то мы увидели, что коллаборация имеет очень спорное значение и носит негативную коннотацию в отношении ко всем, и под коллаборацию могут попасть с большой вероятностью нормальные люди, заложники".

Детали: По его словам, это рискованная тема и от такой терминологии решили отказаться.

Резников отметил, что в большинстве люди на оккупированной территории - заложники, поэтому в законопроекте предлагают ввести градацию сотрудничества с оккупационными режимами.

Также законопроектом предлагается определение терминологии, которая должна быть единой для всего законодательства.

Это - оккупационные силы и оккупационные службы РФ, политико-дипломатические и санкционные меры, территориальные громады на линии разграничения, временная оккупация, деоккупация, деоккупированные территории, реинтеграция деоккупированных территорий, прочный мир, территории приоритетного развития.

Ранее министерство по вопросам реинтеграции сообщило о завершении разработки проекта закона о государственной политике переходного периода.