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Реєстр декларацій перенесли на державні сервери: він 8 місяців працював на арештованих

П'ятниця, 22 січня 2021, 18:56

Нацагентство з питань запобігання корупції перенесло Реєстр декларацій чиновників на державні сервери – за рік після того, як із власниками приватного обладнання виник конфлікт.

Джерело: відповідь НАЗК на запит "Української правди"

Деталі: 20 листопада НАЗК прийняло на баланс обладнання для модернізованої системи реєстру.

Його придбали за 35,6 мільйона гривень у ТОВ "Інформаційні технології та інформаційна безпека".

10 грудня 2020 року програмне забезпечення реєстру розмістили на новому обладнанні. Наразі сервери знаходяться в центрі обробки даних НАЗК, тоді як попередні зберігались в адміністратора – держпідприємства "Українські спеціальні системи".

Також була розроблена нова інформаційно-телекомунікаційна система, тобто програмне забезпечення реєстру. Воно обійшлась НАЗК в 1,7 млн гривень.

Для модернізованого реєстру наново розробили систему захисту інформації. Держслужба спецзв’язку і захисту інформації затвердила її 24 грудня.

31 грудня НАЗК прийняло модернізовану систему в постійну експлуатацію.

Довідково: НАЗК з 2017 року орендувало сервери для реєстру у ТОВ "Алтаюру". Обладнання використовувало підприємство "Українські спеціальні системи", яке адмініструвало реєстр.

На початку 2020 року у НАЗК запідозрили завищенні ціни оренди. Після цього договір оренди не продовжили, Національне антикорупційне бюро почало розслідування, а в квітні 2020 року на сервери наклали арешт.

Власники обладнання завищення ціни заперечують, судяться з НАЗК і заявляють, що після відмови продовжити договір їм незаконно не повернули обладнання, яке на той момент ще не було арештоване.

Читайте також: Новий керівник НАЗК Новіков: Позиція НАЗК – вигравати, не вв'язуючись у битву

Соня Лукашова, УП
Теми: деклараціїНАЗК


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