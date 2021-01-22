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Реестр деклараций перенесли на госсерверы: он 8 месяцев работал на арестованных

Пятница, 22 января 2021, 18:56

Нацагентство по предупреждению коррупции перенесло Реестр деклараций чиновников на государственные серверы: с владельцами частного оборудования у агентства год назад возник конфликт.

Источник: ответ НАПК на запрос "Украинской правды"

Детали: 20 ноября НАПК приняло на баланс оборудование для модернизированной системы реестра.

Его приобрели за 35,6 миллиона гривен в ООО "Информационные технологии и информационная безопасность".

10 декабря 2020 года программное обеспечение реестра разместили на новом оборудовании. Сейчас серверы находятся в помещении НАПК, тогда как предыдущие хранились у администратора – госпредприятия "Украинские специальные системы".

Также была разработана новая информационно-телекоммуникационная система, то есть программное обеспечение реестра. Оно обошлось НАПК в 1,7 млн гривен.

Для модернизированного реестра заново разработали систему защиты информации. Госслужба спецсвязи и защиты информации утвердила ее 24 декабря.

31 декабря НАПК приняло модернизированную систему в постоянную эксплуатацию.

Справка: НАПК с 2017 года арендовало серверы для реестра в ООО "Алтаюр". Оборудование использовало предприятие "Украинские специальные системы", которое администрировала реестр.

В начале 2020 года новое руководство НАПК заподозрило завышение цены аренды. После этого договор аренды не продлили, Национальное антикоррупционное бюро начало расследование, а в апреле 2020 года на серверы наложили арест.

Владельцы оборудования завышение цены отрицают, судятся с НАПК и заявляют, что после отказа продлить договор им незаконно не вернули оборудование, которое на тот момент еще не было арестовано.

Соня Лукашова, УП
Темы: декларацииНАПК


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