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Розширення угоди про вільну торгівлю: Україна й Канада анонсували роботу міжурядової групи

П'ятниця, 22 січня 2021, 20:42
Розширення угоди про вільну торгівлю: Україна й Канада анонсували роботу міжурядової групи

Віцепрем’єр-міністр, міністр фінансів Канади Христя Фріланд заявила, що Канада зацікавлена у розширенні Угоди про вільну торгівлю з Україною та готова вести роботу в цьому напрямку. 

Джерело: Фріланд під час розмови з прем’єром України Денисом Шмигалем, яку цитує "Урядовий портал"

Деталі: Фріланд відзначила, що Канада зацікавлена у розширенні Угоди про вільну торгівлю з Україною та готова вести роботу в цьому напрямку. 

Шмигаль їй відповів, що Україна закінчує формування своєї делегації для відповідних переговорів. Очолить її Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Співрозмовники вирішили найближчим часом організувати роботу міжурядової робочої групи, яка напрацьовуватиме документ. 

Шмигаль нагадав Фріланд про високу зацікавленість України в лібералізації візового режиму та наголосив, що Україна готова прийняти групу канадських експертів для проведення моніторингу стану відповідності критеріям Канади. 

Глава українського уряду запросив віцепрем’єра Канади на святкування 30-ї річниці незалежності України.

Нагадаємо:

  • Угода про вільну торгівлю між Канадою та Україною набрала чинності 1 серпня 2017 року. 
  • 10 лютого 2020-го року на той час прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що технічні консультації про розширення Угоди про вільну торгівлю між Україною і Канадою на рівні експертів завершилися і тепер мають розпочатись формальні переговори про розширення.

Українська правда

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Теми: Шмигаль Канадаторгівля
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