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Расширение соглашения о свободной торговле: Украина и Канада анонсировали работу группы

Пятница, 22 января 2021, 20:42
Расширение соглашения о свободной торговле: Украина и Канада анонсировали работу группы

Вицепремьер-министр, министр финансов Канады Фриланд заявила, что Канада заинтересована в расширении Соглашения о свободной торговле с Украиной и готова вести работу в этом направлении.

Источник: Фриланд во время разговора с премьером Украины Денисом Шмыгалем, которую цитирует "Урядовий портал"

Детали: Фриланд отметила, что Канада заинтересована в расширении Соглашения о свободной торговле с Украиной и готова вести работу в этом направлении.

Шмыгаль ей ответил, что Украина заканчивает формирование своей делегации для соответствующих переговоров.  Возглавит ее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Собеседники решили в ближайшее время организовать работу межправительственной рабочей группы, которая будет разрабатывать документ.

Шмыгаль напомнил Фриланд о высокой заинтересованности Украины в либерализации визового режима и подчеркнул, что Украина готова принять группу канадских экспертов для проведения мониторинга состояния соответствия критериям Канады.

Глава украинского правительства пригласил вице-премьера Канады на празднование 30-й годовщины независимости Украины.

Напомним:

Соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной вступило в силу 1 августа 2017 года.

10 февраля 2020-го года на тот момент премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что технические консультации о расширении Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой на уровне экспертов завершились и теперь должны начаться формальные переговоры о расширении.

Украинская правда
Темы: ШмыгальКанадаторговля
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