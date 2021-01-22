Pfizer предоставит 40 млн доз COVID-вакцин бедным странам

Американская компания Pfizer по контракту обязуется предоставить в этом году до 40 млн доз своей вакцины от коронавируса в рамках инициативы Всемирной организации здравоохранения в бедные страны и страны со средним уровнем доходов.

Источник: генеральный директор Pfizer Альберт Бурла, которого цитирует Associated Press

Прямая речь: "Мы поддерживаем миссию COVAX и гордимся тем, что работаем вместе, чтобы развивающиеся страны, имели такой же доступ, как и остальные страны. Это на шаг приблизит нас к прекращению глобальной пандемии".

Детали: Pfizer не назвала цену контракта с COVAX. Дозы вакцин должны поставляться в течение 2021, начиная с конца марта.

Компания Pfizer заявила, что она наращивает производство и рассчитывает в 2021 году выпустить 2 млрд доз препарата, хотя ожидались 1,3 млрд.

Председатель Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) Сет Беркли назвал решение Pfizer "важным шагом вперед на пути к обеспечению равного доступа к вакцинам".

Что предшествовало: 14 января глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что массовая вакцинация от COVID-19 в Украине начнется уже в феврале.

Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19.

В течение следующих двух лет планируют сделать прививки 50% населения, поэтому вакцину должны получить 20 миллионов украинцев.