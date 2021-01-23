Спостерігачі ОБСЄ нарахували майже 40 порушень перемир’я на Донбасі

За минулу добу міжнародні спостерігачі виявили 39 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ від 22 січня

Деталі: На Луганщині за цей період порушень не виявили.

Вказується, що майже всі порушення мали невідомення походження.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 39 порушень режиму припинення вогню (усі, крім одного, вибухи невизначеного походження)", – йдеться у звіті.

В ОБСЄ також повідомили, що майже всі вибухи трапились на північ від Донецької фільтрувальної станції .

Востаннє порушення режиму припинення вогню на Луганщині було зафіксовано Місією ввечері 17 січня.

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