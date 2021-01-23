Наблюдатели ОБСЕ насчитали почти 40 нарушений перемирия на Донбассе

За минувшие сутки международные наблюдатели обнаружили 39 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области.

Источник: отчет СММ ОБСЕ от 22 января

Детали: На Луганщине за этот период нарушений не обнаружили.

Указывается, что почти все нарушения имели неизвестное происхождение.

"В Донецкой области СММ зафиксировала 39 нарушений режима прекращения огня (все, кроме одного, взрывы неопределенного происхождения)", – говорится в отчете.

В ОБСЕ также сообщили, что почти все взрывы произошли на севере от Донецкой фильтровальной станции.

Последний раз нарушение режима прекращения огня на Луганщине было зафиксировано Миссией вечером 17 января.