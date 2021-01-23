Коронавірус забрав життя майже 16 тисяч хворих за минулу добу

За минулу добу коронавірус виявили у понад 647 тисяч осіб, померли від ускладнень – 15 800 хворих.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Як і зазвичай, лідером за кількістю нових випадків є США – понад 192 тисячі.

У Бразилії за цей час виявили більше 55 тисяч хворих, в Іспанії – майже 43 тисячі, у Великій Британії – більше 40 тисяч.

Понад 20 тисяч випадків захворювання підтвердили у Франції, Мексиці та Росії.

За цей час жертвами пандемії стали, зокрема, 3886 американців, 1803 мексиканці, 1401 мешканець Великої Британії та 1071 житель Бразилії.

Наразі коронавірус забрав життя вже 2 мільйонів 114 тисяч осіб, вилікувались – майже 71 мільйон. Активними залишаються 25,7 млн випадків захворювання.

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