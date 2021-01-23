Коронавирус унес жизни почти 16 тысяч больных за минувшие сутки

За минувшие сутки коронавирус обнаружили более чем 647 тысяч человек, умерли от осложнений – 15 800 больных.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Как и обычно, лидером по количеству новых случаев являются США – более 192 тысяч.

В Бразилии за это время обнаружили более 55 тысяч больных, в Испании – почти 43 тысячи, в Великобритании – более 40 тысяч.

Более 20 тысяч случаев заболевания подтвердили во Франции, Мексике и России.

За это время жертвами пандемии стали, в частности, 3886 американцев, 1803 мексиканцы, 1401 житель Великобритании и 1071 житель Бразилии.

Сейчас коронавирус унес жизни уже 2 миллионов 114 тысяч человек, вылечились – почти 71 миллион. Активными остаются 25,7 млн случаев заболевания.

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Напомним: