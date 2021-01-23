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Чиновників ще однієї країни підозрюють у вакцинації від COVID-19 поза чергою

Субота, 23 січня 2021, 04:34
Чиновників ще однієї країни підозрюють у вакцинації від COVID-19 поза чергою

У міністерстві оборони Іспанії почали внутрішнє розслідування, щоб визначити, чи могло вище військове керівництво отримати вакцину від коронавірусу поза чергою. 

Джерело: AP 

Деталі: Ці повідомлення з’явились на ті того, що деякі регіони країни зупинили вакцинацію через затримки поставок препарату. 

Водночас, місцеві видання повідомляють про те, що дози вже отримали кілька високопоставлених офіцерів Іспанії.

Відомо, що Мадрид не включив топ-посадовців та інших чиновників до переліку осіб, які мають одними із перших отримати вакцину, що зробили ряд інших європейських країн. 

Наразі в Іспанії щеплення роблять мешканцям будинків для літніх людей та медпрацівникам. У міністерстві охорони здоров’я вже оголосили, що наступною групою для вакцинації стануть особи старше 80 років. 

Нагадаємо: 

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусвакцинація
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