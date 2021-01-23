Чиновников еще одной страны подозревают в вакцинации от COVID-19 вне очереди

В министерстве обороны Испании начали внутреннее расследование, чтобы определить, могло ли высшее военное руководство получить вакцину от коронавируса вне очереди.

Источник: AP

Детали: Эти сообщения появились на те того, что некоторые регионы страны остановили вакцинацию из-за задержек поставок препарата.

В то же время, местные издания сообщают о том, что дозы уже получили несколько высокопоставленных офицеров Испании.

Известно, что Мадрид не включил топ-чиновников и других чиновников в перечень лиц, имеющих одними из первых получить вакцину, сделали ряд других европейских стран.

Сейчас в Испании прививки делают жителям домов престарелых и медработникам. В министерстве здравоохранения уже объявили, что следующей группой для вакцинации станут лица старше 80 лет.

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