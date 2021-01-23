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Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції українських військових – ООС

Субота, 23 січня 2021, 07:34

Минулої доби збройні формування Росії на сході України здійснили шість порушень режиму припинення вогню. 

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Протягом минулої доби, 22 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню. 

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" біля Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій з підствольного гранатомета. А в районі населених пунктів Новоселівка-2 та Авдіївка збройні формування РФ застосовували стрілецьку зброю. Також, неподалік Опитного окупанти вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поруч з Новолуганським, було зафіксовано роботу ворожого снайпера.  Поблизу Шумів російсько-окупаційні війска випустили декілька черг зі стрілецької зброї.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає".

Деталі: Від початку доби на Донбасі поки без обстрілів.

Теми: ООСРосія


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