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Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции украинских военных – ООС

Суббота, 23 января 2021, 07:34

За прошедшие сутки вооруженные формирования России на востоке Украины осуществили шесть нарушений режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 22 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета. А в районе населенных пунктов Новоселовка-2 и Авдеевка вооруженные формирования РФ применяли стрелковое оружие. Также неподалеку опытно оккупанты вели огонь из автоматического станкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", рядом с Новолуганское, было зафиксировано работу вражеского снайпера. Вблизи Шумел российско-оккупационные войска выпустили несколько очередей из стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет".

Детали: С начала суток на Донбассе пока без обстрелов.

Темы: ООСРосcия


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