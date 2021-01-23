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COVID-19 у Києві: більше 500 нових хворих і майже 2 тисячі одужань

Субота, 23 січня 2021, 10:53
COVID-19 у Києві: більше 500 нових хворих і майже 2 тисячі одужань
фото Ельдара Сарахмана, УП

У Києві за добу 22 січня виявили 536 хворих на COVID-19, померли 12 хворих, одужали – 1972 людини.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому та Деснянському районах – по 87, у Святошинському — 75 та в Солом‘янському районі — 62 випадки.

Серед нових хворих – 301 жінка віком від 19 до 93 років, 216 чоловіків віком від 19 до 90 років, 9 дівчаток від 2 до 16 років та 10 хлопчиків від 3 до 16 років.

Захворіли, зокрема, 15 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 48 пацієнтів.

 

Всього з початку епідемії у Києві підтвердили 125 878 випадків коронавірусу, померло 2272 киян, одужало – 56 972.

Що передувало: За минулу добу, 22 січня, в Україні зафіксовано 4 928 нових випадків COVID-19, при цьому 116 хворих померло і 13 138 осіб одужало.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: Київкоронавірус
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