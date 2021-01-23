COVID-19 в Киеве: более 500 новых больных и почти 2 тысячи выздоровлений

В Киеве за сутки 22 января обнаружили 536 больных COVID-19, умерли 12 больных, выздоровели – 1972 человека.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком и Деснянском районах – по 87, в Святошинском – 75 и в Соломенском районе – 62 случая.

Среди новых заболевших – 301 женщина в возрасте от 19 до 93 лет, 216 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет, 9 девочек от 2 до 16 лет и 10 мальчиков от 3 до 16 лет.

Заболели, в частности, 15 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 48 пациентов.

Всего с начала эпидемии в Киеве подтвердили 125 878 случаев коронавируса, умерло 2 272 киевлян, выздоровело – 56 972.

Что предшествовало: За прошедшие сутки, 22 января, в Украине зафиксировано 4928 новых случаев COVID-19, при этом 116 больных умерло и 13 138 человек выздоровели.

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