У Москві затримали десятки людей ще до початку акції

У Москві на Пушкінській площі ще до початку акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального затримали кілька десятків осіб.

Джерело: "Новая газета", "Медуза", "Медиазона"

Деталі: Кореспондент "Нової газети" повідомляє, що на Пушкінській площі силовики вихоплюють випадкових людей і ведуть до автозаку.

За словами кореспондента "Медузи", на Пушкінській площі в середньому щопівхвилини когось затримують, людей хапають без розбору. Затримано вже більше 30 людей, пише "МБХ медіа".

По гучномовцю на площі повідомляють: "Шановні громадяни, переконливе прохання не створювати масових скупчень з метою уникнення поширення коронавірусної інфекції. Дотримуйтесь соціальної дистанції, використовуйте маски і рукавички".

Крім того, поліція затримала координатора московського штабу Навального Олега Степанова, повідомляє Avtozak Live. Його везуть до ВВС Даниловський.

У той же час, у Петербурзі в суботу затримують журналістів.

"Медіазона" повідомляє про затримання свого кореспондента Давида Френкеля, який був із прес-картою, акредитацією та в жилеті для преси. Поліція не пояснює причину затримання.

Крім того, біля будівлі Адміралтейства "до з'ясування обставин" затримали спецкора SotaVision Петра Іванова. Також затримали редакторів каналу "Об'єктив Реал" Яна Кутіна і Андрія Макашова – причину співробітники поліції не повідомили.

У день протестів у Росії падає мобільний інтернет у великих містах.

Користувачі "Білайну" стали скаржитися на проблеми з доступом до мобільного інтернету з ночі 22 січня. Сервіс Downdetector показує проблеми з "Білайном" у Москві, Петербурзі, Воронежі, Волгограді, Ростові-на-Дону, Краснодарі.

Схожа ситуація з МТС, проблеми виникають у Москві, Петербурзі, Краснодарі, Волгограді, Казані і Єкатеринбурзі. Користувачі Мегафона повідомляють про проблеми в Петербурзі, Москві, Краснодарі і Волгограді. У "Теле-2" найбільше скарг із Москви, Петербурга, Казані, Нижнього Новгорода, Єкатеринбурга і Волгограда. Мегафон, "Теле-2" і МТС спростовують масові збої.

Ростелеком, який забезпечує широкосмуговий доступ в інтернет (домашній і корпоративний), 23 січня зіткнувся зі скаргами з Москви, Петербурга, Нижнього Новгорода, Єкатеринбурга, Волгограда і Краснодара.

Що передувало: У суботу по всій Росії проходять акції на підтримку Олексія Навального, учасників затримують.