В Москве задержали десятки людей еще до начала акции

В Москве на Пушкинской площади еще до начала акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального задержали несколько десятков человек.

Источник: "Новая газета", "Медуза", "Медиазона"

Детали: По словам корреспондента "Новой газеты", на Пушкинской площади силовики выхватывают случайных людей и ведут в автозак.

По словам корреспондента "Медузы", на Пушкинской площади в среднем каждые полминуты кого-нибудь задерживают, людей хватают без разбора. Задержаны уже более 30 человек, пишет "МБХ медиа".

По громкоговорителю на площади сообщают: "Уважаемые граждане, убедительная просьба не создавать массовых скоплений с целью избежания распространения коронавирусной инфекции. Соблюдайте социальную дистанцию, используйте маски и перчатки".

Кроме того, полиция задержала координатора московского штаба Навального Олега Степанова, сообщает Avtozak Live. Его везут в ОВД Даниловский.

В то же время, в Петербурге в субботу задерживают журналистов.

"Медиазона" сообщает о задержании своего корреспондента Давида Френкеля, который был с пресс-картой, аккредитацией и в жилете для прессы. Полиция не объясняет причину задержания.

Кроме того, у здания Адмиралтейства "до выяснения обстоятельств" задержали спецкора SotaVision Петра Иванова. Также задержали редакторов канала "Объектив Реалий" Яна Кутина и Андрея Макашова — причину сотрудники полиции не сообщили.

В день протестов в России падает мобильный интернет в крупных городах.

Пользователи "Билайна" стали жаловаться на проблемы с доступом к мобильному интернету с ночи 22 января. Сервис Downdetector показывает проблемы с "Билайном" в Москве, Петербурге, Воронеже, Волгограде, Ростове-на-Дону, Краснодаре.

Похожая ситуация с МТС, проблемы возникают в Москве, Петербурге, Краснодаре, Волгограде, Казани и Екатеринбурге. Пользователи Мегафона сообщают о проблемах в Петербурге, Москве, Краснодаре и Волгограде. У "Теле-2" больше всего жалоб из Москвы, Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Волгограда. Мегафон, "Теле-2" и МТС опровергают массовые сбои.

Ростелеком, который обеспечивает широкополосный доступ в интернет (домашний и корпоративный), 23 января столкнулся с жалобами из Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Волгограда и Краснодара.

Что предшествовало: В субботу по всей России проходят акции в поддержку Алексея Навального, участников задерживают.