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У Росії вже затримують учасників мітингів за Навального

Субота, 23 січня 2021, 10:03
Владивосток, "Новая газета"

У Росії почалися затримання на акціях на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: "Новая газета"

Деталі: У Владивостоці на площі Борців за владу Рад зібралися, за різними оцінками, від однієї до трьох тисяч протестувальників. Люди рушили ходою вулицею Світлалнською і Океанському проспекту.

Пізніше у Владивостоці почався силовий розгін протестувальників, більшість центральних вулиць міста зачистили від демонстрантів. Як мінімум одну людину доставили в автозак без свідомості, передає кореспондент "Нової газети".

Серед протестувальників були провокатори, які закидали співробітників ОМОНу пластиковими пляшками й камінням. Люди просили їх цього не робити.

На акцію в підтримку Навального у Владивостоці вийшов і блогер Юрій Дудь.

 

У Хабаровську, за оцінкою кореспондента "Нової газети", на акцію на площі Леніна вийшли близько тисячі осіб. ОМОН спочатку намагався не пускати протестувальників і журналістів на площу, але ближче до початку акції, 12:00 за місцевим часом, був змушений відкрити частину металевих огорож.

При цьому практично відразу після того, як люди зайшли і почали скандувати гасла, почалися вибіркові затримання. Кореспондент видання бачив п'ятьох затриманих, серед яких активісти і журналісти.

Також завершилися акції протесту в Магадані і в Петропавловську-Камчатському. На Камчатці в мітингу взяли участь близько 200 чоловік, на Колимі – близько 150. В обох містах обійшлося без затримань.

У Якутську, незважаючи на 50-градусний мороз, на акцію на підтримку Навального вийшли близько 300 осіб, пише "Вечірній Якутськ". Люди зібралися на площі Дружби. Поліція, застосувавши силу, повела до автозаків кілька людей.

Повідомляється також про перше затримання в Москві біля Пушкінської площі – силовики забрали в автозак чоловіка, що стояв біля паркану з табличкою "Я не боюся". Його доставили в Тверський ВВС, уточнює Avtozak Live. Тим часом біля площі будівельники почали перекладати плитку.

В Іркутську протестувальники оточили обласну адміністрацію, передає "Тайга.інфо". Люди сидять на підвіконнях і співають "Перемен" Віктора Цоя. В акції беруть участь близько тисячі осіб. Силовики поки не реагують на те, що відбувається.

У той же час в Читі, де на акції зібралося близько трьохсот чоловік, вже почалися затримання. Поліція буквально виносить людей з площі Леніна на руках. Скільки всього зараз затриманих – невідомо.

Теми: РосіяакціїНавальний


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