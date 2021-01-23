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Україна виходить з посиленого карантину: Шмигаль нагадав про заборони

Субота, 23 січня 2021, 14:47

Із 25 січня Україна виходить із посиленого карантину і повертається до обмежень, які діяли в грудні 2020 року.

Джерело: прем'єр Денис Шмигаль у Facebook

Дослівно: "Україна виходить із посиленого карантину 25 січня. Ми повертаємося до тих обмежень, які діяли у грудні 2020 року.

Епідеміологи фіксують стабілізацію ситуації із захворюваністю. Кількість зайнятих ліжкомісць знизилася до менш ніж 30%.

При цьому уряд за останній час значно збільшив ліжкомісця із підведеним киснем: з 11 тисяч у вересні до 55 тисяч у січні цього року. На ці потреби для регіонів було виділено майже 1,5 млрд грн".

 

Деталі: Шмигаль також опублікував інфографіку з переліком заборон, що діятимуть із 25 січня.

Передісторія: з 8 по 24 січня в Україні діє посилений карантин, під час якого, зокрема, заборонено:

  • відвідування навчальних закладів, крім дошкільної освіти та спеціальних закладів;
  • робота кафе, барів, ресторанів (крім доставки і замовлень на виніс);
  • робота ТРЦ, розважальних закладів, салонів краси, фітнес-залів, басейнів, кінотеатрів, виставок;
  • торгівля непродовольчими товарами, робота непродовольчих ринків, різдвяних ярмарків.

Українська правда
Теми: карантинШмигаль


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