Україна виходить з посиленого карантину: Шмигаль нагадав про заборони

Із 25 січня Україна виходить із посиленого карантину і повертається до обмежень, які діяли в грудні 2020 року.

Джерело: прем'єр Денис Шмигаль у Facebook

Дослівно: "Україна виходить із посиленого карантину 25 січня. Ми повертаємося до тих обмежень, які діяли у грудні 2020 року.

Епідеміологи фіксують стабілізацію ситуації із захворюваністю. Кількість зайнятих ліжкомісць знизилася до менш ніж 30%.

При цьому уряд за останній час значно збільшив ліжкомісця із підведеним киснем: з 11 тисяч у вересні до 55 тисяч у січні цього року. На ці потреби для регіонів було виділено майже 1,5 млрд грн".

Деталі: Шмигаль також опублікував інфографіку з переліком заборон, що діятимуть із 25 січня.

Передісторія: з 8 по 24 січня в Україні діє посилений карантин, під час якого, зокрема, заборонено: