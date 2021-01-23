Україна виходить з посиленого карантину: Шмигаль нагадав про заборони
Із 25 січня Україна виходить із посиленого карантину і повертається до обмежень, які діяли в грудні 2020 року.
Джерело: прем'єр Денис Шмигаль у Facebook
Дослівно: "Україна виходить із посиленого карантину 25 січня. Ми повертаємося до тих обмежень, які діяли у грудні 2020 року.
Епідеміологи фіксують стабілізацію ситуації із захворюваністю. Кількість зайнятих ліжкомісць знизилася до менш ніж 30%.
При цьому уряд за останній час значно збільшив ліжкомісця із підведеним киснем: з 11 тисяч у вересні до 55 тисяч у січні цього року. На ці потреби для регіонів було виділено майже 1,5 млрд грн".
Деталі: Шмигаль також опублікував інфографіку з переліком заборон, що діятимуть із 25 січня.
Передісторія: з 8 по 24 січня в Україні діє посилений карантин, під час якого, зокрема, заборонено:
- відвідування навчальних закладів, крім дошкільної освіти та спеціальних закладів;
- робота кафе, барів, ресторанів (крім доставки і замовлень на виніс);
- робота ТРЦ, розважальних закладів, салонів краси, фітнес-залів, басейнів, кінотеатрів, виставок;
- торгівля непродовольчими товарами, робота непродовольчих ринків, різдвяних ярмарків.