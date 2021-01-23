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Украина выходит из усиленного карантина: Шмыгаль напомнил о запретах

Суббота, 23 января 2021, 14:47

С 25 января Украина выходит из усиленного карантина и возвращается к ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года.

Источник: премьер Денис Шмыгаль в Facebook

Дословно: "Украина выходит из усиленного карантина 25 января. Мы возвращаемся к тем ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года.

Эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью. Количество занятых койко-мест снизилось до менее чем 30%.

При этом правительство за последнее время значительно увеличило койко-места с подведенным кислородом: с 11 тысяч в сентябре до 55 тысяч в январе этого года. На эти цели для регионов было выделено почти 1,5 млрд грн".

 

Детали: Шмыгаль также опубликовал инфографику с перечнем запретов, которые будут действовать с 25 января.

Украинская правда
Темы: карантинШмыгаль


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